Sacchetti, addio amaro: Pozzecco nuovo ct - Sport - quotidiano.net (Di mercoledì 1 giugno 2022) Poche righe per sancire un divorzio annunciato: Meo Sacchetti non è più il ct della nazionale di basket. Anche se si pensava che la separazione si sarebbe consumata solo dopo gli Europei. Toccherà ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Poche righe per sancire un divorzio annunciato: Meonon è più il ct della nazionale di basket. Anche se si pensava che la separazione si sarebbe consumata solo dopo gli Europei. Toccherà ...

E l'addio a Sacchetti e l'ingaggio di Pozzecco potrebbe riaprire le porte, in prospettiva, a quei senatori che, lo scorso anno, si erano chiamati fuori al termine di una stagione logorante. E i primi ... Il freddo addio a Sacchetti La goccia che ha fatto traboccare il vaso le dichiarazioni di Petrucci che dava a Sacchetti dell'incompetente per la mancata convocazione per gli europei dei giocatori (da lui ritenuti) migliori, e ... Svolta a Torino, in panchina via Casalone. Arriva Sacchetti È forte la candidatura di Meo, che nel frattempo è stato sostituito in Nazionale da Pozzecco. Per la panchina gialloblù in corsa anche Sandro Dell'Agnello e Franco Ciani ...