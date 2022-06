Non è vero che secondo l’Aifa in Italia i vaccini anti-Covid hanno causato circa 900 decessi (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il 20 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post secondo cui in base ai dati forniti dall’Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) in Italia sono stati segnalati 879 decessi causati dai vaccini anti Covid-19. Si tratta di una notizia fuorviante, che veicola una notizia falsa. Non è vero che l’Aifa ha comunicato che in Italia si sono verificati 900 decessi correlabili alla vaccinazione contro il nuovo coronavirus Sars-CoV-2. Il 19 aprile 2022, l’Aifa ha pubblicato l’«undicesimo rapporto sulla sorveglianza dei vaccini anti-Covid-19» dove sono stati raccolte e analizzate le segnalazioni di sospetta reazione avversa registrate ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il 20 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato un postcui in base ai dati forniti dall’Agenziana del farmaco (Aifa) insono stati segnalati 879causati dai-19. Si tratta di una notizia fuorviante, che veicola una notizia falsa. Non ècheha comunicato che insi sono verificati 900correlabili alla vaccinazione contro il nuovo coronavirus Sars-CoV-2. Il 19 aprile 2022,ha pubblicato l’«undicesimo rapporto sulla sorveglianza dei-19» dove sono stati raccolte e analizzate le segnalazioni di sospetta reazione avversa registrate ...

