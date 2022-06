Nicola: «La salvezza non è stata un miracolo. Sabatini fondamentale» (Di mercoledì 1 giugno 2022) Le parole di Davide Nicola sulla salvezza della Salernitana: «I tifosi parlano di miracolo, ma io non condivido» Davide Nicola, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato ancora della salvezza della Salernitana. Di seguito le sue parole. «La presenza di Sabatini è stato uno dei motivi che mi ha spinto ad accettare. I tifosi hanno parlato di miracolo, ma non condivido. C’è stata la sua capacità di portare giocatori forti e funzionali in poco tempo e un grande lavoro di sinergia. Senza di lui non so se i calciatori sarebbero venuti qui, è stato fondamentale». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Le parole di Davidesulladella Salernitana: «I tifosi parlano di, ma io non condivido» Davide, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato ancora delladella Salernitana. Di seguito le sue parole. «La presenza diè stato uno dei motivi che mi ha spinto ad accettare. I tifosi hanno parlato di, ma non condivido. C’èla sua capacità di portare giocatori forti e funzionali in poco tempo e un grande lavoro di sinergia. Senza di lui non so se i calciatori sarebbero venuti qui, è stato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

