Mathieu van der Poel lascerà il ciclismo su strada nel 2024? “Punterà sulla mountain bike”, il consiglio di papà Adrie (Di mercoledì 1 giugno 2022) Mathieu van der Poel ha regalato grande spettacolo al Giro d’Italia 2022, andando spesso all’attacco e dimostrando la sua caratura di fuoriclasse estroso in bicicletta. Il vincitore dell’ultimo Giro delle Fiandre ha anche indossato la maglia rosa dopo aver vinto la prima tappa e poi ha collezionato due secondi posti, illuminando la scena. L’alfiere della Alpecin-Fenix tornerà a essere protagonista al prossimo Tour de France, ma nel frattempo è tornato a parlare su padre Adrie, ex ciclista di primissimo piano. Adrieu van der Poel è stato molto chiaro in un’intervista rilasciata a Helden, parlando dei prossimi piani del figlio: “Forse sarebbe saggio rinunciare alla mountain bike nel 2022 e nel 2023 per poi concentrarsi esclusivamente sulla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022)van derha regalato grande spettacolo al Giro d’Italia 2022, andando spesso all’attacco e dimostrando la sua caratura di fuoriclasse estroso in bicicletta. Il vincitore dell’ultimo Giro delle Fiandre ha anche indossato la maglia rosa dopo aver vinto la prima tappa e poi ha collezionato due secondi posti, illuminando la scena. L’alfiere della Alpecin-Fenix tornerà a essere protagonista al prossimo Tour de France, ma nel frattempo è tornato a parlare su padre, ex ciclista di primissimo piano.u van derè stato molto chiaro in un’intervista rilasciata a Helden, parlando dei prossimi piani del figlio: “Forse sarebbe saggio rinunciare allanel 2022 e nel 2023 per poi concentrarsi esclusivamente...

