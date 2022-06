Lilli dopo la scelta di Luca a Uomini e Donne: sfogo dietro le quinte e confessioni (VIDEO) (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il 31 maggio è andata in onda la scelta di Luca Salatino a Uomini e Donne. Il ragazzo ha optato per Soraia, pertanto, Lilli è andata via tra le lacrime. I presenti in studio si sono complimentati con lei per il suo comportamento, maturo e buono. Ad ogni modo, una volta terminata la puntata, la L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il 31 maggio è andata in onda ladiSalatino a. Il ragazzo ha optato per Soraia, pertanto,è andata via tra le lacrime. I presenti in studio si sono complimentati con lei per il suo comportamento, maturo e buono. Ad ogni modo, una volta terminata la puntata, la L'articolo proviene da KontroKultura.

Pubblicità

infoitcultura : Uomini e Donne, la reazione di Lilli Pugliese dopo la mancata scelta da parte di Luca Salatino - infoitcultura : Lilli piange per Luca dopo la non scelta a Uomini e Donne/ 'Arrabbiata? No, lo amo' - infoitcultura : Uomini e Donne, la parole di Lilli Pugliese, in lacrime dopo la mancata scelta da parte di Luca Salatino - ParliamoDiNews : Uomini e Donne, ecco le prime parole di Lilli dopo la scelta di Luca | MondoTV 24 #lillipugliese #LucaSalatino… - ParliamoDiNews : Lilli piange per Luca dopo la non scelta a Uomini e Donne/ `Arrabbiata? No, lo amo` #lilli #piange #luca #scelta… -