LANCIO DI COVATION BIOMATERIALS | FORNIRE MATERIALI INNOVATIVI | AD ALTE PRESTAZIONI E A BASE BIOLOGICA SU LARGA SCALA

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 1 giugno 2022) NEWARK, Delaware, 1 giugno 2022 /PRNewswire/, azienda leader a livello mondiale che offre soluzioni a, è stata lanciata oggi come attività indipendente, in seguito all'acquisizione di DuPontda parte del Gruppo Huafon. Combinando con orgoglio decenni di esperienza scientifica e ingegneristica di livello mondiale con nuove capacità di investimento e produzione,crea elementi da costruzione sostenibili, affinché i clienti abbiano globalmente accesso a prodotti, ade a. "In qualità di fornitore di soluzioni di...