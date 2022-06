Johnny Depp vince la causa con Amber Heard: è stato diffamato. L'ex moglie lo dovrà risarcire (Di mercoledì 1 giugno 2022) Una giuria della Virginia ha dato ragione all'attore e condannato per diffamazione nei confronti di Johnny Depp l'ex moglie Amber Heard. L'attrice dovrà risarcire Depp con 15 milioni di dollari. La ... Leggi su globalist (Di mercoledì 1 giugno 2022) Una giuria della Virginia ha dato ragione all'attore e condannato per diffamazione nei confronti dil'ex. L'attricecon 15 milioni di dollari. La ...

Advertising

lapoelkann_ : Sono molto contento per Johnny Depp. Era stato ingiustamente condannato prima della sentenza da alcuni media che lo… - matteosalvinimi : Mentre in Italia la “giustizia” mette in galera tre innocenti al giorno, oggi compreso, negli Stati Uniti a Johnny… - Agenzia_Ansa : FLASH I Johnny Depp ha vinto: l'ex moglie Amber Heard lo ha diffamato #ANSA - BarbieXanax : Johnny depp per tutto il processo ha misgenderato (usando il genere femminile) iO Tillett, in precedenza ha usato… - ele_regina : RT @LucyMazza01: La puttanata che ora spingerà molte donne vittime di violenza a stare zitte l'ha fatta Amber Heard, non Johnny Depp che ha… -