Johnny Depp | una TikToker si tatua l' avvocato dell' attore FOTO

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Jazzmyn Wollfe, unae fan di, ha pubblicato un video divenuto virale in cui mostra il suo nuovoggio di Camille Vasquez, l'avvocatessaa star hollywoodiana. Unasi èta un'immaginedi, Camille Vasquez, e ha definito "folli" le critiche che ha ricevuto dal mondo del web. Jazzmyn Wollfe, una cantautrice canadese, ha pubblicato il video delggio sul suo account la scorsa settimana e da allora la clip ha accumulato oltre 1 milione di visualizzazioni. Il video di 10 secondi mostra la Wollfe, 27 anni, mentre preparava il progetto, in cui si vedeva un'immaginea Vasquez in aula insieme alla parola ...

Agenzia_Ansa : Johnny Depp vs. Amber Heard, il verdetto del processo potrebbe arrivare oggi. L'attesa tra i fan di entrambi gli at… - infoitcultura : Johnny Depp e Amber Heard: attesa per il verdetto, ma nessuno dei due potrà vincere - thereal_vanny : RT @CRISTALLEEKN0W: aspetto questo verdetto di johnny depp e amber più di quanto aspetti di dare il mio esame orale #JohnnyDepp - _btrice__ : ho appena sentito che johnny depp verrà a suonare nel buco di culo dove vivo io , pazzesko - xjawaadarms : sono le 08.31 e ancora nessuna notizia della vittoria di Johnny Depp. ???? EEEH ALLORAAAA ???? -

Game over. Dopo 47 giorni di udienze, decine di ore in aula e svariate testimonianze di personaggi più o meno celebri, il processo per diffamazione tra Johnny Depp e Amber Heard si prepara per il verdetto finale. La causa, che per oltre un mese ha diviso l'opinione pubblica e acceso dibattiti social sulla presunta colpevolezza dell'una o dell'altra ...La richiesta e le vendite della fragranza Sauvage di Dior sono aumentate quasi del 50% durante il processo per diffamazione che vede come protagonisti Johnny Depp e l'ex moglie Amber Heard: l'attore è il volto di Sauvage, una delle fragranze più richieste al mondo, secondo quanto riportato da Hey Discount. Le ricerche su Google relative alla ...Durante il processo i due attori hanno sfoderato ogni arma a propria disposizione per screditarsi a vicenda, con prove audio, video e testimonianze che hanno mostrato al mondo di cosa può essere capac ...