Il pallone non rotola, l’attesa logora: Benevento fa i conti con le sue fragilità (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – L’estate alle porte, segno di una stagione calcistica ormai agli sgoccioli. Il pallone pian piano si sgonfia, lasciando al tifoso o al semplice appassionato le briciole di un’annata che si appresta a salutare. Si salta da un play off di serie B a uno di C, da una finale scudetto Primavera a una sfida della Nazionale. Pur di vedere un pallone rotolare va bene tutto. Quello stesso pallone, per il Benevento, si è fermato il 21 maggio 2022. All’Arena Garibaldi di Pisa si sono infranti i sogni di società, squadra e tifosi. Sono passati appena undici giorni dalla semifinale di ritorno, ma nel Sannio sembra essere trascorsa un’eternità. I discorsi legati al campo da gioco, il commento sulla prestazione, le dichiarazioni del tesserato di turno o i ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minuti– L’estate alle porte, segno di una stagione calcistica ormai agli sgoccioli. Ilpian piano si sgonfia, lasciando al tifoso o al semplice appassionato le briciole di un’annata che si appresta a salutare. Si salta da un play off di serie B a uno di C, da una finale scudetto Primavera a una sfida della Nazionale. Pur di vedere unre va bene tutto. Quello stesso, per il, si è fermato il 21 maggio 2022. All’Arena Garibaldi di Pisa si sono infranti i sogni di società, squadra e tifosi. Sono passati appena undici giorni dalla semifinale di ritorno, ma nel Sannio sembra essere trascorsa un’eternità. I discorsi legati al campo da gioco, il commento sulla prestazione, le dichiarazioni del tesserato di turno o i ...

