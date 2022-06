(Di mercoledì 1 giugno 2022) È un uomo che vive all’interno del personaggio che lui stesso ha costruito e alimentato. Il bad boy, il ribelle del giornalismo italiano. Quasi sempre (e potremmo togliere il quasi)il politicamente corretto correndo dietro a quel concetto di libertà che non tiene conto delle libertà degli altri che non vogliono essere insultati, etichettati e derisi. Gli atteggiamenti disono ben noti al pubblico, anche di chi apprezza le sue posizioni. Ma ora, con la sua intervista a un magazine online, è riuscito arsi anche di “” dati ad alcuneper rispondere a un tradimento. Intervistato da MowMag, il giornalista non ha lesinato dettagli sulla sua vita: dall’utilizzo di cocaina fino alle sue esperienze sessuali e relazionali. Poi ...

neXtquotidiano : Filippo #Facci si vanta dei “ceffoni simbolici” contro le donne - paolocalvani1 : Intervistissime. - giannigosta : Io Filippo Facci intervista di Moreno Pisto - giovanedaunpo_ : Filippo mi sono stancata facci entrare - BallettiRoberto : Vaiolo delle scimmie? Virologi in festa, Filippo Facci: prepariamoci a una nuova invasione -

Mezz'ora di intervista per raccontare. 'Non sono dannunziano, sono wagneriano'. La penna di Libero si confessa a Mowmag sul filo dei ricordi, del sarcasmo, dell'imperscrutabilità. E tanti aneddoti, tra il commovente e l'...Mezz'ora di intervista per raccontare. 'Non sono dannunziano, sono wagneriano'. La penna di Libero si confessa a Mowmag sul filo dei ricordi, del sarcasmo, dell'imperscrutabilità. E tanti aneddoti, tra il commovente e l'... Filippo Facci e Antonio Di Pietro, lo scontro nel bagno del Tribunale: "Che caz***o fai" Il giornalista ha parlato delle sue reazioni ai tradimenti subiti, prima di spostare l'attenzione sulle donne "picchiate" durante i rapporti sessuali "perché a loro piaceva" ...Poi, giusto per alleggerire la tensione, sentenzia: «Dai, facciamo questa intervista inutile». Filippo Facci ti guarda con occhi spiritati e fuma. Digrigna i denti e fuma. Smascella e fuma. Ti parla ...