Euro spreco (Di mercoledì 1 giugno 2022) I conti delle istituzioni che fanno capo a Bruxelles e Strasburgo sono stati appena approvati. Un budget stellare, che lievita da un anno all’altro e, oltre all’affitto di sedi prestigiose con schiere di funzionari, comprende il mantenimento di oscure Agenzie in tutto il Vecchio continente e di distaccamenti in giro per il mondo. Pensavate che la furia continentale si sarebbe placata al cospetto dell’Eurobanchiere assiso a Palazzo Chigi? Errore. I poteri taumaturgici di Mario Draghi non bastano. L’Unione Europea, un giorno sì e l’altro pure, bacchetta l’Italia sciupona, dietro solita minaccia: tenersi il malloppo del Pnrr. Urge, dunque: aggiornare il catasto, incentivare la concorrenza, fare le riforme. E soprattutto, trasformarsi in diligenti padri di famiglia: tagliare le spese, insomma. Specialità in cui, a onor del vero, nemmeno l’Ue eccelle. Le ... Leggi su panorama (Di mercoledì 1 giugno 2022) I conti delle istituzioni che fanno capo a Bruxelles e Strasburgo sono stati appena approvati. Un budget stellare, che lievita da un anno all’altro e, oltre all’affitto di sedi prestigiose con schiere di funzionari, comprende il mantenimento di oscure Agenzie in tutto il Vecchio continente e di distaccamenti in giro per il mondo. Pensavate che la furia continentale si sarebbe placata al cospetto dell’banchiere assiso a Palazzo Chigi? Errore. I poteri taumaturgici di Mario Draghi non bastano. L’Unionepea, un giorno sì e l’altro pure, bacchetta l’Italia sciupona, dietro solita minaccia: tenersi il malloppo del Pnrr. Urge, dunque: aggiornare il catasto, incentivare la concorrenza, fare le riforme. E soprattutto, trasformarsi in diligenti padri di famiglia: tagliare le spese, insomma. Specialità in cui, a onor del vero, nemmeno l’Ue eccelle. Le ...

dsaerdsear : Costato diciassette miliardi di euro il Nord Stream 2. Non né hanno ammortizzato nemmeno la minima parte .L'impatto… - gius_tificato : questo alovex finora è stato uno spreco di 12.50 euro - enrigoletto : @DonnaRoma71 @Mary_Cric @RosamariaMamone Assolutamente nulla. Per me vanno benissimo. Ma preferirei che la società… - GioLario : @EnricoLetta I competenti de sto cazzo ! Anche darvi un euro al mese è uno spreco #PDelinquenti Braccia rubate al… - IvoLandi : @GAngrilli I ,soli, banchi a rotelle sono costati circa 95 ml di euro, e sono stati richiesti dai vari dirigenti sc… -