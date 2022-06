Desaparecidos: pm Roma indaga su ex ufficiale argentino (Di mercoledì 1 giugno 2022) La Procura di Roma ha aperto una indagine a carico di Carlos Malatto, cittadino italiano e tenente colonnello dell'esercito argentino, accusato di omicidio per la morte di otto persone nell'ambito del ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 giugno 2022) La Procura diha aperto una indagine a carico di Carlos Malatto, cittadino italiano e tenente colonnello dell'esercito, accusato di omicidio per la morte di otto persone nell'ambito del ...

gualtierieurope : Emozionante partecipare alla cerimonia di svelamento a piazza dell’Esquilino del mosaico dedicato alle Madres y Abu… - Lasiciliaweb : Desaparecidos: in Sicilia colonnello sotto accusa La Procura di Roma indaga sugli omicidi di fine anni 70 in Argent… - TV7Benevento : Desaparecidos: inchiesta pm Roma su ex ufficiale Malatto, indagini su oltre 30 vittime - - laboescapes : #30maggio 16h30: “Giustizia per i desaparecidos” Fondazione Basso #Roma e #online - laboescapes : #30maggio 16h30: “Giustizia per i desaparecidos” Fondazione Basso #Roma e #online -