Conte prepara il trappolone a Draghi sull’Ucraina | «Il 21 giugno in aula risoluzione condivisa»

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Giuseppeaffila le armiin vista delle comunicazioni dial Parlamento alla vigilia del Consiglio europeo del 23. Il 21il premier parlerà al Senato e il 22 alla Camera. Dopo l’intervento di, seguirà il dibattito e poi la votazione. E nella maggioranza c’è chi teme ile l’assalto al premier sulle armi. Riporta il Giornale che al Senato l’asse “pacifista” Lega-M5s potrebbe mettere a rischio il governo.: «Il 21il Parlamento deve esprimersi» Il leader dei 5S per il momento cerca di spegnere le preoccupazioni di chi all’interno della maggioranza teme l’incidente in. «Il 21il Parlamento, anche se qualcuno non voleva si ...

... ma anche di quella recente dell'Inter ha parlato Fabio Ravezzani Il Milan siad iniziare l'... Dopo il primo annoha creato una tale situazione di tensione con la società per cui pur di ...Pasquale Napolitano per 'il Giornale' draghiGiuseppela 'trappola di San Luigi' al governo Draghi. Appuntamento in Aula il 21 giugno: il premier Mario Draghi sarà a Palazzo Madama nel pomeriggio (ore 15), per le comunicazioni ... Profezia di Renzi: "Agguato M5s il 21 giugno". E Giorgetti rivela: "Draghi ha le scatole piene" Si fa conto sul fatto che nel mondo capiscano che non dalla Nato si vuole uscire ma da Draghi Ma una mossa parlamentare l’ha preparata per l’occasione, Giuseppe Conte vuole che al Senato quel giorno s ...Attenzione alla data: 21 giugno. Per allora Giuseppe Conte e il suo Movimento 5 stelle avranno preparato il «trappolone» per Mario ...