Ciro Grillo, oggi il via al processo per stupro di gruppo: le ragioni dell’accusa e della difesa (Di mercoledì 1 giugno 2022) oggi a Tempio Pausania, in Sardegna, si apre il processo al figlio del fondatore del M5S e ai suoi tre amici genovesi (Vittorio Lauria, Francesco Corsiglia ed Edoardo Capitta): sono accusati di aver violentato una studentessa milanese nel luglio 2019 in un residence in Costa Smeralda. Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 1 giugno 2022)a Tempio Pausania, in Sardegna, si apre ilal figlio del fondatore del M5S e ai suoi tre amici genovesi (Vittorio Lauria, Francesco Corsiglia ed Edoardo Capitta): sono accusati di aver violentato una studentessa milanese nel luglio 2019 in un residence in Costa Smeralda.

