Cancellare i messaggi inviati per errore in Whatsapp | per tutti

Su Whatsapp possiamo sempre Cancellare i messaggi inviati per tutti in modo che nessuno possa più vederli. Si tratta, in pratica, della funzione per annullare l'invio di un messaggio in modo tale che possa essere ritirato ed eliminato prima che possa essere letto. Se, quindi, fino a oggi, nel caso di un messaggio inviato per errore a qualcuno o in un gruppo, di cui ci si pente subito dopo o anche se si sbaglia destinatario, non si poteva davvero fare nulla dopo che esso veniva inviato (dopo che compariva la prima spunta), adesso, invece, si può ancora Cancellare quel messaggio ed evitare che venga letto. Quindi, dopo aver eliminato un messaggio, questo non sarà visibile, lasciando solo un ...

