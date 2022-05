Via libera per Imu e Tari, ora tocca a consuntivo e previsionale (con diffida in arrivo) (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDisco verde per Imu e Tari. Come da previsioni, la maggioranza Mastella incassa senza troppi patemi il via libera ai primi atti contabili giunti alla prova del Consiglio Comunale. Una nuova prova è attesa già per la prossima settimana quando in via Annunziata il parlamentino cittadino dovrà confrontarsi con il consuntivo 2021: la seduta si terrà mercoledì 8 giugno alle 9.30. A chiudere il cerchio, presumibilmente nel mese di luglio, sarà poi il bilancio previsionale, atteso a breve in giunta anche perchè è in arrivo la ‘diffida‘ della Prefettura (i termini per deliberare scadono oggi). E come annunciato dalle schermaglie vissute durante i lavori delle commissioni, l’unico vero scontro politico ha riguardato il Piano Economico Finanziario ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDisco verde per Imu e. Come da previsioni, la maggioranza Mastella incassa senza troppi patemi il viaai primi atti contabili giunti alla prova del Consiglio Comunale. Una nuova prova è attesa già per la prossima settimana quando in via Annunziata il parlamentino cittadino dovrà confrontarsi con il2021: la seduta si terrà mercoledì 8 giugno alle 9.30. A chiudere il cerchio, presumibilmente nel mese di luglio, sarà poi il bilancio, atteso a breve in giunta anche perchè è inla ‘‘ della Prefettura (i termini per dere scadono oggi). E come annunciato dalle schermaglie vissute durante i lavori delle commissioni, l’unico vero scontro politico ha riguardato il Piano Economico Finanziario ...

