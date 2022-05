Trump scrive ai Pulitzer: “revocate i premi ai media delle fake news su di me’ (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non c’e’ dubbio sul fatto che il comitato ha conferito il Pulitzer ai quei media sulla base delle informazioni false e fabbricate che avevano pubblicato”. E’ quanto si legge nella lettera che Donald Trump ha inviato all’amministratore dei Pulitzer Prizes, il prestigioso premio giornalistico americano, per chiedere che vengano ritirati i premi conferiti nel 2018 a New York Time e Washington Post per le loro inchieste sul Russiagate. Nella lettera a Marjorie Miller l’ex presidente minaccia una causa legale ed afferma che quei premi sono “una distorsione dei fatti ed una diffamazione alla mia persone che sfocerà ad un ricorso legale se il comitato non si convincerà da solo a fare la cosa giusta”. Le inchieste sulle interferenze russe ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non c’e’ dubbio sul fatto che il comitato ha conferito ilai queisulla baseinformazioni false e fabbricate che avevano pubblicato”. E’ quanto si legge nella lettera che Donaldha inviato all’amministratore deiPrizes, il prestigiosoo giornalistico americano, per chiedere che vengano ritirati iconferiti nel 2018 a New York Time e Washington Post per le loro inchieste sul Russiagate. Nella lettera a Marjorie Miller l’ex presidente minaccia una causa legale ed afferma che queisono “una distorsione dei fatti ed una diffamazione alla mia persone che sfocerà ad un ricorso legale se il comitato non si convincerà da solo a fare la cosa giusta”. Le inchieste sulle interferenze russe ...

