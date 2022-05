Trevisan-Fernandez in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 (Di martedì 31 maggio 2022) Martina Trevisan se la vedrà contro Leylah Fernandez nei quarti di finale del Roland Garros 2022. La tennista azzurra sta vivendo una delle migliore settimane della sua carriera dopo averne vissuto un’altra da sogno a Rabat, in Marocco, dove ha conquistato il suo primo titolo Wta. La tennista azzurra sogna la prima semifinale slam della sua vita ed a contendergliela sarà la canadese Fernandez. Quest’ultima, già finalista allo scorso Us Open, scenderà in campo da favorita secondo i bookmakers ed andrà a caccia di una vittoria che le garantirebbe la seconda semifinale in un major nella sua giovane carriera oltre ad un ritocco del best ranking personale. Nessun precedente tra le due. SEGUI LA diretta LIVE IL PROGRAMMA DEL ... Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022) Martinase la vedrà contro Leylahnei quarti di finale del. La tennista azzurra sta vivendo una delle migliore settimane della sua carriera dopo averne vissuto un’altra da sogno a Rabat, in Marocco, dove ha conquistato il suo primo titolo Wta. La tennista azzurra sogna la prima semifinale slam della sua vita ed a contendergliela sarà la canadese. Quest’ultima, già finalista allo scorso Us Open, scenderà in campo da favorita secondo i bookmakers ed andrà a caccia di una vittoria che le garantirebbe la seconda semifinale in un major nella sua giovane carriera oltre ad un ritocco del best ranking personale. Nessun precedente tra le due. SEGUI LALIVE IL PROGRAMMA DEL ...

givanno : @Natasha12834 Sono combattuto per Fernandez-Trevisan, adoro la follettina con l'uncino mancino. Un po' lo è anche l… - qnazionale : Roland Garros 2022 oggi, Trevisan-Fernandez: orario e dove vederla in tv - OhBryanTiLanci : Oh comunque questo Rolando è stato cortissimo, è durato solo una settimana. Poi boh non ho visto una finale ma sono… - SportPesa_IT : Oggi iniziano i quarti del Roland Garros. A mezzogiorno la Trevisan si batterà per la semifinale contro la canadese… - FiorinoLuca : RT @federtennis: ???? @MartinaTrevisa3 scende in campo alla ricerca di un posto nelle semifinali del #RolandGarros! Primo match sul Philipp… -