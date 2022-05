Tragedia nei campi a Palomonte, 80enne muore schiacciato dal trattore mentre lavora il fieno (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPalomonte (Sa) – Tragedia ieri pomeriggio in località Pantaglione di Palomonte dove un uomo di 80 anni del posto, è morto dopo essere stato schiacciato dal trattore che stava conducendo per l’imballaggio del fieno. La vittima è l’imprenditore del settore trasporti, oggi pensionato, Gerardo Conte. Erano da poco passate le 17 quando l’imprenditore che si trovava nel terreno di proprietà del figlio, intento a bordo di un trattore a mietere, raccogliere e imballare il fieno, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato e lo ha schiacciato. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’abitazione, sotto gli occhi dei familiari che hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, il mezzi ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) –ieri pomeriggio in località Pantaglione didove un uomo di 80 anni del posto, è morto dopo essere statodalche stava conducendo per l’imballaggio del. La vittima è l’imprenditore del settore trasporti, oggi pensionato, Gerardo Conte. Erano da poco passate le 17 quando l’imprenditore che si trovava nel terreno di proprietà del figlio, intento a bordo di una mietere, raccogliere e imballare il, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato e lo ha. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’abitazione, sotto gli occhi dei familiari che hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, il mezzi ...

