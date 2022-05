Solleva salma da 120 chili e ha un infarto | Comune condannato

(Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il cadavere era troppo pesante e il necroforo è stato colpito damentre lova: ragione per cui ildi Napoli – di cui l’infartuato è dipendente – è statoal risarcimento del danno biologico e morale. La sentenza del giudice del lavoro, resa nota da Fanpage.it, è del 26 maggio scorso, mentre il caso risale al 2 gennaio del 2019. L’uomo, mentreva e trasportava per le scale di un albergo della zona di piazza Garibaldi unadel peso di oltre 120, insieme a un collega, è stato colto da una forte fitta al petto e mancanza di respiro. La sera stessa è stato ricoverato e il giorno dopo operato per. Dopo qualche giorno è stato dimesso. Il necroforo – che era già ...

Pubblicità

anteprima24 : ** Solleva salma da 120 kg e ha un #Infarto: #Comune condannato ** - ragusaoggi : Napoli: solleva salma da 120 kg e ha un infarto, condannato il Comune - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Napoli, solleva salma di 120 chili e ha infarto. Il Comune condannato a risarcire il dipendente - fammi_ridere : @Corriere Solleva *una* salma Gli articoli... - Corriere : Napoli, solleva salma di 120 chili e ha infarto. Il Comune condannato a risarcire il dipendente -

anteprima24.it

Come reso noto da 'Il Corriere del Mezzogiorno', l'operazione di trasporto dellasarebbe stata completata violando le misure contenute nel documento di valutazione dei rischi. Stando al ...Il caso risale al 2 gennaio del 2019: il dipendente comunale ha sollevato e trasportato per le scale di un albergo della zona di piazza Garibaldi, unadel peso di oltre 120 kg . Operazione ... Solleva salma da 120 kg e ha un infarto: Comune condannato Il cadavere era troppo pesante e il necroforo e' stato colpito da infarto mentre lo sollevava: ragione per cui il Comune di Napoli - di cui l'infartuato e' dipe ...La sentenza del 26 maggio dopo tre anni dall’episodio: il regolamento prevede che ci siano quattro addetti (e non due) per questo tipo di operazioni ...