Real Madrid, Parisi: “Ancelotti ha vinto ovunque, un motivo ci sarà. Quest’anno aveva un organico inferiore rispetto alle precedenti squadre, e ci ha messo il suo” (Di martedì 31 maggio 2022) Real Madrid Parisi – A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’agente Fifa, Fabio Parisi. La vittoria di Ancelotti col Real Madrid “Carlo lo conosco da quando era ancora un giocatore del Milan. I risultati parlano per lui, ed è uno dei pochi che ha vinto ovunque, un motivo ci sarà. Non si può dire che sia il migliore al mondo anche se i risultati sono dalla sua parte. In questo Real aveva un organico inferiore rispetto alle sue precedenti squadre, e ci ha messo del suo”. Ci sono ... Leggi su seriea24 (Di martedì 31 maggio 2022)– A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’agente Fifa, Fabio. La vittoria dicol“Carlo lo conosco da quando era ancora un giocatore del Milan. I risultati parlano per lui, ed è uno dei pochi che ha, unci. Non si può dire che sia il migliore al mondo anche se i risultati sono dalla sua parte. In questounsue, e ci hadel suo”. Ci sono ...

