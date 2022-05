Pippo Baudo, è stato un gran spavento ma una nuova terapia sperimentale lo ha salvato (Di martedì 31 maggio 2022) Personaggio icona della televisione italiana, pioniere dello spettacolo e dei varietà in tv i suoi programmi sono stati campioni di ascolti per anni di generazione in generazione. Scopritore di talenti diventati grandi artisti nel panorama dello spettacolo. Il conduttore non si vede in televisione ormai da tempo per questo in molti sono preoccupati del suo stato di salute anche alla luce dell’ intervista che ha rilasciato qualche tempo fa. La malattia lo ha tenuto lontano non solo dai riflettori ma lo ha spaventato non poco. Pippo Baudo (foto web)Di quale personaggio si tratta? Possiamo dire che fra i tanti spettacoli e varietà che ha condotto, il più importante é stato il Festival di Sanremo, ben tredici edizioni condotte anche come direttore artistico, nel periodo tra il 1968 e il 2008. Naturalmente ... Leggi su esclusiva (Di martedì 31 maggio 2022) Personaggio icona della televisione italiana, pioniere dello spettacolo e dei varietà in tv i suoi programmi sono stati campioni di ascolti per anni di generazione in generazione. Scopritore di talenti diventatidi artisti nel panorama dello spettacolo. Il conduttore non si vede in televisione ormai da tempo per questo in molti sono preoccupati del suodi salute anche alla luce dell’ intervista che ha rilasciato qualche tempo fa. La malattia lo ha tenuto lontano non solo dai riflettori ma lo ha spaventato non poco.(foto web)Di quale personaggio si tratta? Possiamo dire che fra i tanti spettacoli e varietà che ha condotto, il più importante éil Festival di Sanremo, ben tredici edizioni condotte anche come direttore artistico, nel periodo tra il 1968 e il 2008. Naturalmente ...

Pubblicità

bradipo22 : @nugellae Andare ad Amici per essere il ballerino del cuore con in dote 8k del premio Marlù, 30k del premio Pippo B… - OnTheWallsOf : @elio_vito È un classico del repertorio di Anna Falchi sin da un vecchio Sanremo con Pippo Baudo - wltrps : @EnricoBiasini1 @Nonononono5554 @Gaucho_RN Non ho detto che verrebbero. Ho detto che porco dio Maldini ha detto che… - stefanoferd : @RispettoItalia @R28445 Oddio è tipo l'imitazione di Pippo Baudo... 'l'ho fatto iooo'. Ve la ricordate? Chi era? - _cielodiperle : RT @IColourMeBlue: mi sta tornando in mente quando appena vinse Sanremo Giovani, Pippo Baudo gli chiese subito di ricantare Gioventù Brucia… -