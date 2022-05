Milan, Maignan: “La sconfitta in Coppa ci ha motivati, avevamo il coltello tra i denti” (Di martedì 31 maggio 2022) E’ stato uno dei protagonisti e le sorprese della stagione. Mike Maignan alla Gazzetta dello Sport racconta la sua stagione da erede di Donnarumma conclusa col trionfo a Reggio Emilia. “Già all’inizio c’era la volontà di provare a vincere lo Scudetto. Poi abbiamo avuto un periodo meno positivo, in cui siamo quasi andati in panico. Ma ci siamo parlati e rimessi al lavoro e quando l’Inter è inciampata a Bologna, abbiamo capito che per loro era finita, perché eravamo ormai focalizzati su noi stessi. E grazie pure all’Inter: dopo il 3-0 in Coppa Italia avevamo il coltello tra i denti. Quella sconfitta ci ha motivati molto”. E sulla sua parata preferita: “Quella su Luperto, contro l’Empoli a San Siro. Ne discutevo da settimane con Dida e non la pensavamo allo stesso modo, ... Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022) E’ stato uno dei protagonisti e le sorprese della stagione. Mikealla Gazzetta dello Sport racconta la sua stagione da erede di Donnarumma conclusa col trionfo a Reggio Emilia. “Già all’inizio c’era la volontà di provare a vincere lo Scudetto. Poi abbiamo avuto un periodo meno positivo, in cui siamo quasi andati in panico. Ma ci siamo parlati e rimessi al lavoro e quando l’Inter è inciampata a Bologna, abbiamo capito che per loro era finita, perché eravamo ormai focalizzati su noi stessi. E grazie pure all’Inter: dopo il 3-0 inItaliailtra i. Quellaci hamolto”. E sulla sua parata preferita: “Quella su Luperto, contro l’Empoli a San Siro. Ne discutevo da settimane con Dida e non la pensavamo allo stesso modo, ...

