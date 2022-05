L’Italia dice addio al Green pass: non sarà più richiesto a chi arriva dall’estero (Di martedì 31 maggio 2022) Le ultime novità da conoscere: L’Italia dice addio al Green pass, non sarà più richiesto ai viaggiatori che arrivano dall’estero. Tutti gli aggiornamenti. Finisce il Green pas in Italia, oggi 31 maggio è l’ultimo giorno in cui verrà ancora chiesto ai viaggiatori che arrivano dall’estero. Rimane obbligatorio solo negli ospedali e nelle Rsa. Dal 1° L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 31 maggio 2022) Le ultime novità da conoscere:al, nonpiùai viaggiatori cheno. Tutti gli aggiornamenti. Finisce ilpas in Italia, oggi 31 maggio è l’ultimo giorno in cui verrà ancora chiesto ai viaggiatori cheno. Rimane obbligatorio solo negli ospedali e nelle Rsa. Dal 1° L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

