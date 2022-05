Leclerc-Ferrari: pioggia di critiche sul team, assolto il pilota (Di martedì 31 maggio 2022) pioggia di critiche e di pareri fortemente negativi sull’operato della Rossa di Maranello nel Gran Premio di Monaco. Il caso Leclerc-Ferrari ha scatenato tantissime reazioni nel paddock, tra i tifosi e nel mondo della Formula 1 più in generale. Un gravissimo errore, quello del Cavallino Rampante, che ha sfilato la prima posizione al pilota monegasco. L’ultimo a schierarsi al fianco di Charles Leclerc è stato Jacques Villeneuve che ha sottolineato come la Ferrari abbia rovinato la gara del padrone di casa. Leclerc-Ferrari, Jacques Villeneuve al fianco del pilota monegasco “Charles Leclerc è stato, proprio come a Barcellona, molto più bravo di tutti gli altri – ha sentenziato il campione canadese ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 31 maggio 2022)die di pareri fortemente negativi sull’operato della Rossa di Maranello nel Gran Premio di Monaco. Il casoha scatenato tantissime reazioni nel paddock, tra i tifosi e nel mondo della Formula 1 più in generale. Un gravissimo errore, quello del Cavallino Rampante, che ha sfilato la prima posizione almonegasco. L’ultimo a schierarsi al fianco di Charlesè stato Jacques Villeneuve che ha sottolineato come laabbia rovinato la gara del padrone di casa., Jacques Villeneuve al fianco delmonegasco “Charlesè stato, proprio come a Barcellona, molto più bravo di tutti gli altri – ha sentenziato il campione canadese ...

