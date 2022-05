I migliori allenamenti brevi per persone molto impegnate (Di martedì 31 maggio 2022) Ok ammettiamolo ora che la vita è tornata alla normalità gli allenamenti costanti sono diventati un pò meno costanti. Nessuno di noi ha più tanto tempo libero per allenarsi. Prima, era piuttosto facile inserire una routine di allenamento prima della riunione Zoom. Ora, con il ritorno in ufficio, non è più così semplice. Ma se ancora ti crucci per la mancanza di tempo, c'è una buona notizia: non è necessario torturarsi per ore per rimanere in forma. Infatti, secondo uno studio del 2019 pubblicato sulla rivista Medicine & Science in Sports & Exercise, esercitarsi per soli 13 minuti alla volta può avere risultati benefici (e, naturalmente, è meglio di niente). «Aumenti sostanziali di forza e resistenza possono essere raggiunti con solo tre sessioni settimanali di 13 minuti in un periodo di 8 settimane», conclude il rapporto, «guadagni simili a quelli ottenuti con ... Leggi su gqitalia (Di martedì 31 maggio 2022) Ok ammettiamolo ora che la vita è tornata alla normalità glicostanti sono diventati un pò meno costanti. Nessuno di noi ha più tanto tempo libero per allenarsi. Prima, era piuttosto facile inserire una routine di allenamento prima della riunione Zoom. Ora, con il ritorno in ufficio, non è più così semplice. Ma se ancora ti crucci per la mancanza di tempo, c'è una buona notizia: non è necessario torturarsi per ore per rimanere in forma. Infatti, secondo uno studio del 2019 pubblicato sulla rivista Medicine & Science in Sports & Exercise, esercitarsi per soli 13 minuti alla volta può avere risultati benefici (e, naturalmente, è meglio di niente). «Aumenti sostanziali di forza e resistenza possono essere raggiunti con solo tre sessioni settimanali di 13 minuti in un periodo di 8 settimane», conclude il rapporto, «guadagni simili a quelli ottenuti con ...

