Genitori e figli: i ruoli oggi si sono invertiti (Di martedì 31 maggio 2022) oggi 31 maggio è la giornata internazionale dei Genitori. Senza alcun dubbio le due figure più importanti della vita di ogni un essere umano; e che danno vita a quello che noi chiamiamo tradizionalmente famiglia. Il rapporto Genitori-figli nel tempo ha cambiato le sue forme e subito profonde mutazioni. Tutti gli studi psicologici non hanno mai avuto dubbi nel confermare ancora oggi la centralità della famiglia nella formazione di un individuo, così come la radice di molte disfunzioni nella sua assenza o precarietà. Il luogo a cui, nonostante tutti i mutamenti sociali nel tempo, apparteniamo e torniamo. Un luogo in cui abbiamo bisogno di sentirci protetti e soprattutto amati. Ma quali sono le criticità della famiglia oggi? Si parla di ruoli sempre più ... Leggi su velvetmag (Di martedì 31 maggio 2022)31 maggio è la giornata internazionale dei. Senza alcun dubbio le due figure più importanti della vita di ogni un essere umano; e che danno vita a quello che noi chiamiamo tradizionalmente famiglia. Il rapportonel tempo ha cambiato le sue forme e subito profonde mutazioni. Tutti gli studi psicologici non hanno mai avuto dubbi nel confermare ancorala centralità della famiglia nella formazione di un individuo, così come la radice di molte disfunzioni nella sua assenza o precarietà. Il luogo a cui, nonostante tutti i mutamenti sociali nel tempo, apparteniamo e torniamo. Un luogo in cui abbiamo bisogno di sentirci protetti e soprattutto amati. Ma qualile criticità della famiglia? Si parla disempre più ...

Pubblicità

chetempochefa : 'Queste persone, quando vanno a casa, cosa raccontano del loro lavoro? Quando i figli gli chiedono: papà che lavoro… - GiovaQuez : Un #Salvini irritato: 'Davanti a tutte queste polemiche a volte mi viene da dire: `Ma chi me lo fa fare, passo due… - SimoneAlliva : Si scrive Famiglie omogenitoriali non ?F?a?m?i?g?l?i?e? ?g?a?y? Cosa significa famiglie gay? Che tutti i componen… - MilaSpicola : RT @Iostoconlanato: @matteosalvinimi 7 genitori su 10 preferiscono che i loro figli scoprano tutto guardando i porno e che, in caso di mole… - angiuoniluigi : RT @repubblica: “Noi e i nostri figli uniti oltre la legge” . I genitori invisibili della maternità surrogata [di Maria Novella De Luca] ht… -