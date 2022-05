Formula E, E-Prix Jakarta 2022: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo (Di martedì 31 maggio 2022) Appuntamento questo week-end dal tracciato di Jakarta per il nono atto del Mondiale Formula E 2022, il primo che si svolgerà in Asia dopo due stagioni d’assenza in seguito all’emergenza sanitaria. Una nuova pista tutta da scoprire attende i protagonisti, manifestazione che potrebbe cambiare le sorti della classifica generale. Il circuito indonesiano è stato studiato con una metratura di 2 chilometri e 400 metri, intervallati da 18 curve. Una sfida oltremodo interessante attende i piloti che avranno solo le prove libere per prendere le misure con una location completamente inedita. Il belga Stoffel Vandoorne (Mercedes) è attualmente al comando della graduatoria generale con 111 punti contro i 99 dell’elvetico Edoardo Mortara (Venturi). Tutto resta apertissimo, il francese Jean-Éric Vergne (DS Techeetah) ed il neozelandese Mitch Evans ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) Appuntamento questo week-end dal tracciato diper il nono atto del Mondiale, il primo che si svolgerà in Asia dopo due stagioni d’assenza in seguito all’emergenza sanitaria. Una nuova pista tutta da scoprire attende i protagonisti, manifestazione che potrebbe cambiare le sorti della classifica generale. Il circuito indonesiano è stato studiato con una metratura di 2 chilometri e 400 metri, intervallati da 18 curve. Una sfida oltremodo interessante attende i piloti che avranno solo le prove libere per prendere le misure con una location completamente inedita. Il belga Stoffel Vandoorne (Mercedes) è attualmente al comando della graduatoria generale con 111 punti contro i 99 dell’elvetico Edoardo Mortara (Venturi). Tutto resta apertissimo, il francese Jean-Éric Vergne (DS Techeetah) ed il neozelandese Mitch Evans ...

