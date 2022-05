E' stata presentata ieri la nuova collezione “Freddy Goes To Market SS23”. Ospiti d'onore le Farfalle olimpiche e i finalisti di Amici 21 (Di martedì 31 maggio 2022) La danza come elemento essenziale del DNA del brand Freddy, e il corpo umano nella sua flessibilità accompagnata dalla collezione Primavera Estate 2023 in anteprima. E’ stato questo il fulcro della speciale serata-evento che il 30 maggio a Milano ha visto sfilare la “Freddy Goes To Market SS23”. Freddy fashion show guarda le foto Chi meglio delle Farfalle olimpiche per dare forma alla collezione, il cui tema portante è “Jungle” e il ... Leggi su iodonna (Di martedì 31 maggio 2022) La danza come elemento essenziale del DNA del brand, e il corpo umano nella sua flessibilità accompagnata dallaPrimavera Estate 2023 in anteprima. E’ stato questo il fulcro della speciale serata-evento che il 30 maggio a Milano ha visto sfilare la “To”.fashion show guarda le foto Chi meglio delleper dare forma alla, il cui tema portante è “Jungle” e il ...

