E’ morto l’ex senatore Smuraglia | presidente emerito dell’Anpi

(Di martedì 31 maggio 2022) Èa Milano Carlodell'Anpi, il 12 agosto prossimo avrebbe compiuto 99 anni. Ad annunciare la sua scomparsa, la stessa Associazione Nazionale Partigiani: "Il suo nome resterà nella storia di questo Paese per l'appassionata partecipazione alla Resistenza, lo strenuo impegno per la piena attuazione della Costituzione, dei diritti, della democrazia", si legge sulla pagina Facebook. Colpiscono le sue parole pronunciate qualche anno fa, durante le celebrazioni del 25 aprile. "Questo spirito di fratellanza, di rapporto umano, di sensibilità è l'unico che può salvarci, perché questo mondo sta andando malissimo...".caption id="attachment 324256" align="alignright" width="150" Carlo/captionNato ad Ancona nel 1923, avrebbe compiuto 99 anni ad agosto. Partigiano, poi ...

È morto a Milano Carlo Smuraglia, presidente onorario dell'Anpi, avvocato ed ex parlamentare. Nato ad Ancona, con l'arrivo delle forze alleate nella sua regione, le Marche