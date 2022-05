Draghi: "Putin non vincerà, le sanzioni dureranno per molto molto tempo" (Di martedì 31 maggio 2022) AGI - "Putin non può vincere questa guerra e la pace la può decidere solo Kiev". Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, conferma la linea dell'Italia, al termine del Consiglio Europeo che ha deciso l'embargo del 90% del petrolio russo. Draghi ammonisce: "Le sanzioni dureranno per molto molto tempo. L'Italia non esce assolutamente penalizzata dall'accordo sul petrolio. Anche per noi l'obbligo scatta entro fine anno". L'Italia rimane per ora isolata sull'adesione dell'Ucraina alla Ue: "Sostengo l'Ucraina perché diventi un membro dell'Unione europea. L'ho fatto fin dall'inizio. Lo status di candidato trova l'obiezione di quasi tutti i grandi Stati dell'Unione europea, se non tutti. Esclusa l'Italia. Le opzioni che ... Leggi su agi (Di martedì 31 maggio 2022) AGI - "non può vincere questa guerra e la pace la può decidere solo Kiev". Il Presidente del Consiglio, Mario, conferma la linea dell'Italia, al termine del Consiglio Europeo che ha deciso l'embargo del 90% del petrolio russo.ammonisce: "Leper. L'Italia non esce assolutamente penalizzata dall'accordo sul petrolio. Anche per noi l'obbligo scatta entro fine anno". L'Italia rimane per ora isolata sull'adesione dell'Ucraina alla Ue: "Sostengo l'Ucraina perché diventi un membro dell'Unione europea. L'ho fatto fin dall'inizio. Lo status di candidato trova l'obiezione di quasi tutti i grandi Stati dell'Unione europea, se non tutti. Esclusa l'Italia. Le opzioni che ...

