Di Maria-Juve, le parole di Scaloni: «È ancora tra i migliori al mondo» (Di martedì 31 maggio 2022) . Così il ct dell'Argentina Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, ha parlato del possibile passaggio di Angel Di Maria alla Juve. LE parole – «Se la Juve sta cercando un'ala lui è tra i migliori al mondo anche ora. Ha ancora qualcosa che può dare a tutto il mondo del calcio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

