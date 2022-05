DelFes Avellino | ufficiale la riconferma del diggì Rotondi e il ds Nevola

(Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– La, dopo aver ottenuto la salvezza in Serie B comincia a gettare le basi per la prossima stagione.ladel Direttore Generale Paoloe del Direttore Sportivo, Antonello. Ecco la nota: “L’ ASD DEL FES comunica di aver confermato per la prossima stagione sportiva la fiducia nelle figure del Direttore Generale – Paoloe del Direttore Sportivo – Antonello. I due sono già al lavoro per la costruzione del Roster e dello Staff Tecnico”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

Orticalab

. La Del Fespuò festeggiare la salvezza in Serie B , conquistata grazie a una rimonta splendida nel ...tifosi mi dicevano di andarmene perché non dovevo fare figuracce con la, ...Basket 2021 - 2022 Serie B Squadra in casa Forio Basket Squadra avversariaLafa sua gara 2 dei playout contro Forio Basket . Al Pala Del Mauro Forio ci prova maconquista un successo fondamentale per la permanenza in Serie B. Venerdì si torna in campo ... DelFes Avellino, fiducia rinnovata nel DG Rotondi e nel DS Nevola L’ ASD DEL FES comunica di aver confermato per la prossima stagione sportiva la fiducia nelle figure del Direttore Generale - Paolo Rotondi e del Direttore Sportivo - Antonello Nevola. I due sono già ...Il tecnico isolano, nonostante il nervosismo, ha provato ad imbrigliare la DelFes con un triangolo e due marcando ad uomo Caridà ed Hassan. Una mossa già utilizzata in gara 2 e perpetrata anche nel ...