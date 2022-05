Covid in Campania, 2.749 positivi: un morto e tasso incidenza al 13,66% (Di martedì 31 maggio 2022) Sono 2.749 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 20.116 test esaminati. Il tasso di incidenza è al 13,66%, stabile rispetto al 13,32 di ieri.Il bollettino della Regione non segnala... Leggi su ilmattino (Di martedì 31 maggio 2022) Sono 2.749 i nuovialin, su 20.116 test esaminati. Ildiè al 13,66%, stabile rispetto al 13,32 di ieri.Il bollettino della Regione non segnala...

