Clamoroso a Uomini e Donne | “Si sono visti solo 2 volte” | la coppia scoppia

(Di martedì 31 maggio 2022) È arrivato unretroscena sul noto dating show: unanata nello studio potrebbe già essere sta Lo studio di(screenshot Witty)Sta per concludersi anche questa nuova ed avvincente stagione diancora pochissime le puntate in programma e tra queste anche quelle delle scelte finali dei due tronisti. Per la scelta di Veronica bisognerà attendere la seconda parte di questa settimana mentre per quella di Lucapoche ore. La sua decisione andrà infatti in onda tra pochissimo ma rischia di arrivare nel momento peggiore. La registrazione della scelta del tronista è avvenuta un paio di settimane fa e quindi in teoria Luca e Soraia ...

Pubblicità

zazoomblog : Ida Platano come è arrivata a Uomini e Donne? Il clamoroso retroscena - #Platano #arrivata #Uomini #Donne? - infoitcultura : Uomini e Donne: clamoroso inganno da parte di Veronica e Matteo - zazoomblog : Uomini e Donne: clamoroso inganno da parte di Veronica e Matteo - #Uomini #Donne: #clamoroso #inganno… - kimonsjaer24 : @AnStorti @J__kcaj Ma se porti uomini tuoi fai un autogol clamoroso - MattiaMinasi : adesso partiamo con gli uomini campionato ?? #maignan Mike the Magic. Straordinario. Secondo gli 'esperti' il Milan… -

Trascorreva le sue giornate con la passione e la semplicità di chi sa che agliè concesso un ... e di persecuzione politica, nella Jugoslavia di Tito, culminato nelscandalo legato ...A svelare unretroscena è stata proprio lei, ospite per la prima volta a Verissimo. Nella puntata in ... Ida Platano, come è nata la scelta di partecipare ae Donne: il retroscena Ida e ...Uomini e donne torna in onda da settembre 2022 ... che si metteranno in gioco per cercare il loro grande amore in tv. A svelare un clamoroso retroscena sulla trasmissione, ci ha pensato la rivista ...Il ragazzo ha dovuto fare i conti con questo clamoroso rifiuto e, intanto, i numerosi fan di Uomini e donne, si augurano già che Maria De Filippi possa tenerlo in considerazione come possibile ...