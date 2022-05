Canada | Trudeau | “Stop alla libertà di portare armi”

(Di martedì 31 maggio 2022) Mentre negli Stati Uniti s’inasprisce il dibattito sul diritto all’uso dellenei giorni del lutto per la strage di bambini di Uvalde, ilcorre ai ripari. Il premier Justinannuncia una stretta su pistole e fucili. Se il progetto di legge governativo riceverà l’approvazione dal Parlamento, nel paese scatterà un “congelamento nazionale” della proprietà di un’arma. Ma anche la confisca della licenza per chi è coinvolto in atti di violenza domestica o di molestie, come lo stalking.intende così proseguire con la stretta sullegià intrapresa. “Non c’è alcuna ragione per cui qualcuno indebba averenella sua vita quotidiana. A parte quelle per la caccia e le attività sportive” ha dichiarato il Primo Ministro, senza tanti giri di ...

La decisione dopo la strage di Uvalde in Texas. Il presidente canadese vuole mettere un freno al mercato delle ......Europeo pronto a offrire 9 miliardi per la ricostruzione in Ucraina giro di vite disulle ...chi è coinvolto in violenzeche è un molestie non sarà più possibile acquistare avrebbe armi in...Canada svolta per le armi. il premier trudeau vuole cambiare le regole riguardo l'uso di armi, caricatori a più di 5 colpi e fucisi d'assalto ...Dopo la strage del 2020, la più grave mai avvenuta in Canada, Trudeau decise di bandire immediatamente 1.500 tipi di armi "militari", principalmente fucili, applicando una rigida distinzione tra le ...