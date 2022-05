Cagliari, si continua a lavorare su Filippo Inzaghi per la panchina (Di martedì 31 maggio 2022) Il Cagliari continua la ricerca per un nuovo allenatore per cercare di ritrovare subito la promozione in Serie A: si fa il nome di Inzaghi Il Cagliari, retrocesso in Serie B, va alla caccia di un nuovo allenatore che possa guidare la squadra verso l’immediata risalita nella massima serie. Nella serata di ieri, uno dei profili che il Presidente Tommaso Giulini e il ds Stefano Capozucca starebbero attualmente monitorando e valutando è quello di Filippo Inzaghi. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito, ci sarebbero stati dei contati tra le parti. Ora che il tecnico piacentino ha risolto il contratto che lo legava al Brescia, la strada che potrebbe portarlo verso la panchina rossoblù si fa più spianata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022) Illa ricerca per un nuovo allenatore per cercare di ritrovare subito la promozione in Serie A: si fa il nome diIl, retrocesso in Serie B, va alla caccia di un nuovo allenatore che possa guidare la squadra verso l’immediata risalita nella massima serie. Nella serata di ieri, uno dei profili che il Presidente Tommaso Giulini e il ds Stefano Capozucca starebbero attualmente monitorando e valutando è quello di. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito, ci sarebbero stati dei contati tra le parti. Ora che il tecnico piacentino ha risolto il contratto che lo legava al Brescia, la strada che potrebbe portarlo verso larossoblù si fa più spianata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

