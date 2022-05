X Factor | Francesca Michielin è la nuova conduttrice | il ritorno dopo la vittoria a 16 anni

(Di lunedì 30 maggio 2022)è ufficialmente ladi X. Ne dà l’annuncio la pagina Instagram ufficiale di XItalia citando un verso della canzone Io non abito al mare della cantante veneta: «Queste cose vorrei dirtele all’orecchio».– vincitrice dell’edizione 2011-2012 del talent show di Sky a soli sedicisotto la guida di Simona Ventura – prende il posto di Ludovico Tersigni. Il quadro è ora completo,gli annunci dei quattro giudici: Fedez, Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Rkomi. La cantante ventisettenne ha preso parte al festival di Sanremo di quest’anno dirigendo l’orchestra per il brano Ogni volta è così di Emma Marrone. Il 24 febbraio scorso si è laureata in canto jazz presso il ...

Advertising

RadioItalia : 'Si ritorna dove tutto è iniziato. ??' Francesca Michielin è la nuova conduttrice di X Factor! Siamo curiosi di v… - SkyTG24 : Francesca Michielin è la conduttrice di X Factor 2022 - team_world : Felicissimi per questa notizia: FRANCESCA MICHIELIN, a 10 anni dalla vittoria, torna sul palco di #XF2022 in veste… - salidaparallela : RT @SkyTG24: Francesca Michielin è la conduttrice di X Factor 2022 - MauroPavesi1 : RT @RadioItalia: 'Si ritorna dove tutto è iniziato. ??' Francesca Michielin è la nuova conduttrice di X Factor! Siamo curiosi di vederla… -

La nuova presentatrice di X2022 saràMichielin , che in un certo senso torna a casa, o meglio sul palco in cui ha vinto nel 2011. Lo annuncia un video che riassume il suo percorso artistico, che inizia proprio ...A dieci anni esatti dal trionfo sul palcoMichielin torna a X, lì dove tutto è iniziato, in veste di conduttrice di X2022. L'annuncio arriva dai suoi profili social e da quelli del programma di Sky. CHE CARRIERA! - ...Finalmente è ufficiale, Francesca Michielin è la conduttrice di X Factor 2022! A 10 anni dalla vittoria su quello stesso palco e dopo un percorso poliedrico e originale, torna lì dove tutto è iniziato ...Francesca Michielin sarà la conduttrice di X Factor 2022, il debutto avverrà il 4 giugno quando prenderanno il via le Audition ...