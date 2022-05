Voltaire, uno dei più grandi intellettuali di tutti i tempi (Di lunedì 30 maggio 2022) Il 30 Maggio del 1778, a Parigi, si spegneva François-Marie Arouet, conosciuto come Voltaire. Fu un importante filosofo, scrittore (tra cui aforista, romanziere, saggista, enciclopedista, poeta, drammaturgo) e storico. Insieme a personalità come quelle di Montesquieu, Locke, Rousseau, Diderot e D’Alembert fu esponente fondamentale dell’Illuminismo. Considerato principale promotore della corrente di pensiero razionalista, influenzò pensatori e intellettuali di tutte le epoche (es. Cesare Beccaria, Karl Marx e Friedrich Nietzsche). : biografia e pensiero “Bisogna essere dei grandi ignoranti per rispondere a tutto quello che ci viene chiesto“. Voltaire Voltaire nacque a Parigi nel 1694, ultimo di cinque figli. Sua madre era nobile e suo padre notaio. Rimasto orfano di madre all’età di sette ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 30 maggio 2022) Il 30 Maggio del 1778, a Parigi, si spegneva François-Marie Arouet, conosciuto come. Fu un importante filosofo, scrittore (tra cui aforista, romanziere, saggista, enciclopedista, poeta, drammaturgo) e storico. Insieme a personalità come quelle di Montesquieu, Locke, Rousseau, Diderot e D’Alembert fu esponente fondamentale dell’Illuminismo. Considerato principale promotore della corrente di pensiero razionalista, influenzò pensatori edi tutte le epoche (es. Cesare Beccaria, Karl Marx e Friedrich Nietzsche). : biografia e pensiero “Bisogna essere deiignoranti per rispondere a tutto quello che ci viene chiesto“.nacque a Parigi nel 1694, ultimo di cinque figli. Sua madre era nobile e suo padre notaio. Rimasto orfano di madre all’età di sette ...

