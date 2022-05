Viaggio in Russia di Salvini, Franco: 'Ambiguo e sospetto, usato strumentalmente dai russi' (Di lunedì 30 maggio 2022) Il giornalista del Corriere della Sera è intervenuto a Omnibus: 'I russi vogliono spaccare il fronte ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 30 maggio 2022) Il giornalista del Corriere della Sera è intervenuto a Omnibus: 'Ivogliono spaccare il fronte ...

Advertising

faustomalinver2 : RT @pbecchi: Tutti oggi a mettere in croce Salvini per l’ipotesi di un viaggio in Russia. Nessuno invece che parli dei Referendum sulla giu… - rita68455390 : RT @radionumberone: Si chiama Monokov, nato in #russia, abita a Macerata, ha 18 anni?? e da 75 GG pedala in #Europa per dire “no war” e che… - TgLa7 : 'I russi vogliono spaccare il fronte occidentale' così a @OmnibusLa7 Massimo Franco commentando l'annuncio di Salvi… - mire_mori : RT @pbecchi: Tutti oggi a mettere in croce Salvini per l’ipotesi di un viaggio in Russia. Nessuno invece che parli dei Referendum sulla giu… - stentopanzani : @pbecchi È 'merito' di Salvini che ha deciso di parlare di un suo possibile viaggio in Russia proprio in questo mom… -