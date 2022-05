Valore criptovalute: qual è il momento migliore per acquistare criptovaluta? (Di lunedì 30 maggio 2022) Per fare un investimento redditizio, si deve acquistare quando i prezzi sono bassi e vendere quando sono alti. Questa massima di saggezza tradizionale può apparire semplicistica, tuttavia investire in modo redditizio è meno facile di quanto sembri. Questo è vero soprattutto nel mondo degli investimenti in criptovalute oggi. La volatilità del mercato può far impennare il Valore delle criptovalute e quindi farlo crollare in picchiata senza segnali di avvertimento né cause evidenti. La criptovaluta che hai acquistato la scorsa settimana a 100 € oggi può valere 1.000 €, ma anche 10 €. È questo che rende il trading su un exchange di criptovalute molto difficoltoso per chi fa trading giornaliero e per altri che aspettano il momento giusto del mercato, per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 30 maggio 2022) Per fare un investimento redditizio, si devequando i prezzi sono bassi e vendere quando sono alti. Questa massima di saggezza tradizionale può apparire semplicistica, tuttavia investire in modo redditizio è meno facile di quanto sembri. Questo è vero soprattutto nel mondo degli investimenti inoggi. La volatilità del mercato può far impennare ildellee quindi farlo crollare in picchiata senza segnali di avvertimento né cause evidenti. Lache hai acquistato la scorsa settimana a 100 € oggi può valere 1.000 €, ma anche 10 €. È questo che rende il trading su un exchange dimolto difficoltoso per chi fa trading giornaliero e per altri che aspettano ilgiusto del mercato, per ...

Advertising

burrropolis : RT @svkrhub: VeeKay ha reso omaggio al suo sponsor facendo esplodere la macchina proprio come il valore criptovalute #Indy500 - svkrhub : VeeKay ha reso omaggio al suo sponsor facendo esplodere la macchina proprio come il valore criptovalute #Indy500 - AlessioConti__ : Lagarde: 'le criptovalute non hanno alcun valore. Si basano sul nulla [...]' Draghi aveva già ribadito il concetto… - fintechIT : RT @SentinelBtc: ?? Oltre il 90% delle Criptovalute listate su BTCSentinel (149 su 165) sono in perdita nell'ultima ora. Aggiornamenti e G… - SentinelBtc : ?? Oltre il 90% delle Criptovalute listate su BTCSentinel (149 su 165) sono in perdita nell'ultima ora. Aggiorname… -