Ucraina: giornalista francese ucciso in un attacco russo. Mosca ruba il grano di Kiev per rivenderlo. Distrutte armi inviate dall’Italia (Di lunedì 30 maggio 2022) Un altro grave lutto per il mondo dell'informazione per mano russa. Un giornalista francese Frédéric Leclerc Imhoff, giornalista del canale francese Bfm-tv è stato ucciso dopo che un'auto è stata colpita vicino a Severodonetsk. Lo ha dichiarato il governatore regionale di Lugansk, Serhiy Gaidai. grano ucraino rubato. Ami inviate dall'Italia Distrutte dai soldati moscoviti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 30 maggio 2022) Un altro grave lutto per il mondo dell'informazione per mano russa. UnFrédéric Leclerc Imhoff,del canaleBfm-tv è statodopo che un'auto è stata colpita vicino a Severodonetsk. Lo ha dichiarato il governatore regionale di Lugansk, Serhiy Gaidai.ucrainoto. Amidall'Italiadai soldati moscoviti L'articolo proviene da Firenze Post.

