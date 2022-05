Svastiche sulla lapide di Alfredino Rampi | la profanazione choc

Leggi su iltempo

(Di lunedì 30 maggio 2022) È stata profanata la tomba di, il bimbo di sei anni che morì cadendo in un pozzo a Vermicino il 13 giugno 1981, con le immagini dei tentativi di recupero che furono seguite dagli italiani in televisione in diretta. A dare la notizia il Tg regionale della Rai, che ha diffuso le immagini del vandalismo: ladella sepoltura del bimbo al cimitero Verano di Roma è stata imbrattata con delle. Immediata la reazione del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: “È inaccettabile la vigliaccadelladel piccoloimbrattata con 11. Faremo ripulire subito questo scempio.resta nei nostri cuori - sottolinea il sindaco ricordando che che Roma gli ha ...