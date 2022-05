Salvini non andrà a Mosca. Ecco i quattro punti del suo piano (già bruciato) (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag – Un piano che prevedeva quattro punti e una figuraccia evitata. Matteo Salvini, salvo clamorosi colpi di scena, a questo punto rinuncerà al viaggio a Mosca. Ufficialmente nessun partito ha apprezzato l’idea del leader leghista, fortemente criticato per la sua iniziativa di recarsi in Russia in questa fase particolarmente delicata per quanto riguarda le relazioni diplomatiche. “Stasera sono a Roma, poi valuterò, viste le reazioni isteriche soprattutto della sinistra: avere insulti, minacce e attacchi per una missione di pace fa riflettere”, ha detto ieri Salvini a Parma. Ma “se devo creare divisioni sto con i miei figli”. Per poi accusare un po’ tutti di averlo sostanzialmente “sabotato”, compresa la Meloni: “Non essendo un viaggio di piacere, ma un viaggio in una zona di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag – Unche prevedevae una figuraccia evitata. Matteo, salvo clamorosi colpi di scena, a questo punto rinuncerà al viaggio a. Ufficialmente nessun partito ha apprezzato l’idea del leader leghista, fortemente criticato per la sua iniziativa di recarsi in Russia in questa fase particolarmente delicata per quanto riguarda le relazioni diplomatiche. “Stasera sono a Roma, poi valuterò, viste le reazioni isteriche soprattutto della sinistra: avere insulti, minacce e attacchi per una missione di pace fa riflettere”, ha detto ieria Parma. Ma “se devo creare divisioni sto con i miei figli”. Per poi accusare un po’ tutti di averlo sostanzialmente “sabotato”, compresa la Meloni: “Non essendo un viaggio di piacere, ma un viaggio in una zona di ...

