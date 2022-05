Pià: "Koulibaly va accontentato se il Napoli vuole avere un progetto importante'' (Di lunedì 30 maggio 2022) Inacio Pià, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb.com, parlando degli azzurri. Queste le sue parole: "Per quanto riguarda Osimhen si parla di cifre importanti ed è difficile non accettare se dovessero arrivare. -afferma Pià - Facendo operazioni in uscita del genere però l'impressione è che l'obiettivo del Napoli non sarà lottare per lo Scudetto ma restare in Europa". Con 100 milioni ci si potrebbe però rinforzare... "Si può andare a prendere un attaccante di spessore europeo che ti può garantire un certo numero di gol ma fai fatica poi a trovare un giocatore che accetti di non lottare per lo Scudetto. -prosegue Pià - In ogni caso con 100 milioni prendi 2-3 pedine per migliorarti". Koulibaly e Mertens: dice De Laurentiis che dipende da loro... "Koulibaly è uno ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 30 maggio 2022) Inacio Pià, ex attaccante del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb.com, parlando degli azzurri. Queste le sue parole: "Per quanto riguarda Osimhen si parla di cifre importanti ed è difficile non accettare se dovessero arrivare. -afferma Pià - Facendo operazioni in uscita del genere però l'impressione è che l'obiettivo delnon sarà lottare per lo Scudetto ma restare in Europa". Con 100 milioni ci si potrebbe però rinforzare... "Si può andare a prendere un attaccante di spessore europeo che ti può garantire un certo numero di gol ma fai fatica poi a trovare un giocatore che accetti di non lottare per lo Scudetto. -prosegue Pià - In ogni caso con 100 milioni prendi 2-3 pedine per migliorarti".e Mertens: dice De Laurentiis che dipende da loro... "è uno ...

