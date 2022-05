Perisic al Tottenham | manca solo l'ufficialità | l'esterno dell'Inter è a Londra per le visite

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato I @SpursOfficial: oggi le visite mediche di #Perisic - FBiasin : “#Perisic oggi sarà a Londra per effettuare le visite mediche con il #Tottenham” (@FabrizioRomano) - Lascia l’… - Gazzetta_it : Inter, #Perisic a un passo da Conte: è a Londra per le visite mediche, pronto un biennale con il Tottenham - sportmediaset : Perisic, addio Inter: a Londra visite con il Tottenham. Spurs anche su Bastoni #IvanPerisic - De_Sand88 : RT @SkySport: Perisic al Tottenham, oggi le visite mediche #SkySport #SkyCalciomercato #Perisic #Tottenham #Inter -

Sta per finire la soap opera che vede il protagonista diviso tra Inter eHotspur: Ivanha scelto gli inglesi e a stretto giro sarà tutto ufficiale. Il calciatore croato è infatti atteso a Londra per le visite mediche necessarie e per sbrigare gli ultimi ...Una necessità che nasce dalla decisione di Ivandi non rinnovare il contratto in scadenza a fine giugno, con il croato che avrebbe deciso di accettare la proposta del. Tanti nomi ...Tottenham, Perisic a Londra per le visite mediche. Ora gli ultimi passaggi burocratici, prima della firma e dell'ufficialità. Addio all'Inter ...Tottenham are closing in on Ivan Perisic, though that could tee up a raid from Man Utd for a player Ten Hag 'admires'.