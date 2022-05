Monza in serie A, traguardo storico. Berlusconi pazzo di gioia: “Ora scudetto e Champions” (Di lunedì 30 maggio 2022) “Meravigliosa serata. Abbiamo combattuto per un lungo anno e finalmente siamo arrivati a un traguardo storico. Il Monza dal 1912 non era mai stato in serie A e oggi ci siamo arrivati. Quindi è una cosa meravigliosa per il Monza, per tutti noi e per tutti i cittadini della Brianza“. Così un Silvio Berlusconi, presidente del Monza, giustamente raggiante, celebra in un video pubblicato su Facebook la promozione dei biancorossi in serie A. Monza, traguardo storico. Berlusconi non si ferma qui E’ stata una notte di festa a Monza per la prima, storica promozione in serie A dell’Ac Monza Calcio. Un traguardo atteso da oltre ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 30 maggio 2022) “Meravigliosa serata. Abbiamo combattuto per un lungo anno e finalmente siamo arrivati a un. Ildal 1912 non era mai stato inA e oggi ci siamo arrivati. Quindi è una cosa meravigliosa per il, per tutti noi e per tutti i cittadini della Brianza“. Così un Silvio, presidente del, giustamente raggiante, celebra in un video pubblicato su Facebook la promozione dei biancorossi inA.non si ferma qui E’ stata una notte di festa aper la prima, storica promozione inA dell’AcCalcio. Unatteso da oltre ...

