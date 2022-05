Monza, idea Candreva per la A: per i blucerchiati non è incedibile (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Monza trova per la prima volta nella sua storia la Serie A: Galliani pronto a costruire una squadra per la salvezza, piace Candreva Il Monza trova la Serie A per la prima volta nella sua storia. Ora Galliani e Berlusconi lavoreranno per cercare di mantenere la categoria e sul mercato l’ad brianzolo ci ha abituato a colpi importanti sin dai tempi del Milan. Uno degli ultimi nomi è quello di Antonio Candreva della Sampdoria. Per i blucerchiati nessuno è incedibile e con una giusta offerta potrebbe anche decidere di privarsene. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Iltrova per la prima volta nella sua storia la Serie A: Galliani pronto a costruire una squadra per la salvezza, piaceIltrova la Serie A per la prima volta nella sua storia. Ora Galliani e Berlusconi lavoreranno per cercare di mantenere la categoria e sul mercato l’ad brianzolo ci ha abituato a colpi importanti sin dai tempi del Milan. Uno degli ultimi nomi è quello di Antoniodella Sampdoria. Per inessuno èe con una giusta offerta potrebbe anche decidere di privarsene. L'articolo proviene da Calcio News 24.

