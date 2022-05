La Commissione Esteri della Camera in missione in Algeria (Di lunedì 30 maggio 2022) ROMA – Da oggi, e fino a mercoledì 1° giugno una delegazione della Commissione Esteri della Camera è ad Algeri per una missione di incontri parlamentari e governativi. La delegazione, guidata dal Presidente Piero Fassino (foto), vede la partecipazione dei deputati Berti, Del Mastro, Ermellino e Migliore. Al centro della missione i principali temi dell’agenda internazionale: la crisi ucraina e le sue ricadute sul piano energetico e alimentare, le iniziative per dare stabilità al Mediterraneo e sedare i conflitti che lo affliggono, il rilancio di una strategia di sviluppo e cooperazione euromediterranea, le azioni comuni per una nuova politica migratoria, il rafforzamento delle relazioni bilaterali italo-algerine. “La ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 30 maggio 2022) ROMA – Da oggi, e fino a mercoledì 1° giugno una delegazioneè ad Algeri per unadi incontri parlamentari e governativi. La delegazione, guidata dal Presidente Piero Fassino (foto), vede la partecipazione dei deputati Berti, Del Mastro, Ermellino e Migliore. Al centroi principali temi dell’agenda internazionale: la crisi ucraina e le sue ricadute sul piano energetico e alimentare, le iniziative per dare stabilità al Mediterraneo e sedare i conflitti che lo affliggono, il rilancio di una strategia di sviluppo e cooperazione euromediterranea, le azioni comuni per una nuova politica migratoria, il rafforzamento delle relazioni bilaterali italo-algerine. “La ...

