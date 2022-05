Juventus, avanti tutta per Di Maria: in programma incontro a Wembley (Di lunedì 30 maggio 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri spingono per Di Maria e hanno in programma un nuovo incontro a Wembley per provare a chiudere l’affare Dopo l’incontro positivo di qualche settimana fa e i contatti nel weekend, tra domani e mercoledì andrà in scena un nuovo vertice a Londra tra la Juventus e l’entourage di Angel Di Maria; sfruttando così il match tra Italia e Argentina. Questa volta si muoverà in prima linea Cherubini: l’argentino sembra essere ormai sempre più vicino alla Juventus dopo aver ufficializzato l’addio al PSG. Entrambe le parti sono disposte a venirsi incontro per portare a termine la trattativa. A riportarlo è Tuttosport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Calciomercato: i bianconeri spingono per Die hanno inun nuovoper provare a chiudere l’affare Dopo l’positivo di qualche settimana fa e i contatti nel weekend, tra domani e mercoledì andrà in scena un nuovo vertice a Londra tra lae l’entourage di Angel Di; sfruttando così il match tra Italia e Argentina. Questa volta si muoverà in prima linea Cherubini: l’argentino sembra essere ormai sempre più vicino alladopo aver ufficializzato l’addio al PSG. Entrambe le parti sono disposte a venirsiper portare a termine la trattativa. A riportarlo è Tuttosport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU ...

